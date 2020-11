Unfall in Miltenberg - Verursacher flüchtet - Polizei sucht silberfarbenen Ford

Der Fahrer eines silberfarbenen Ford mit „HG“-Kennzeichen missachtete am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, an der Einmündung Breitendieler Straße / Kreisstraße MIL 5, die Vorfahrt eines Pkw Dacia. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Dacia-Fahrer eine Vollbremsung hinlegen, ein dahinter fahrender Daimler-Fahrer erkannte zwar die Situation rechtzeitig, bremste ebenfalls ab, konnte jedoch ein Auffahren auf den Dacia nicht mehr vermeiden. An beiden Pkws entstand erheblicher Sachschaden, eine Mitfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher konnte trotz eingeleiteter Fahndung flüchten. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Zweiradfahrer ohne Versicherung unterwegs

Miltenberg / Mainbullau. Am Sonntag, gegen 15.15 Uhr, konnte ein Zweiradfahrer mit seiner “125er“ festgestellt werden, welcher ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Der Mann hatte das Leichtkraftrad vor zwei Wochen abgemeldet. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Zu viele Menschen beim gemeinsamen "chillen" - Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Miltenberg. Am Sonntag, gegen 21.55 Uhr, wurde in der Steingässerstraße auf einer Parkbank eine Gruppe aus fünf Personen bestehend „chillend“ angetroffen. Die 18- bis 23-jährigen jungen Leute kamen alle aus verschiedenen Haushalten. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen, Anzeige wegen Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz wird erstattet.

