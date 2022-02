Unfall in Marktheidenfeld am Äußeren Ring

Aufgrund regen Verkehrsaufkommens kam es am dortigen Kreisverkehr zu einem leichten Rückstau, was der 40-jährige Fahrer eines VW-Kleintransporters zu spät erkannte. Nachdem er nicht mehr rechtzeitig halten konnte, fuhr er dem Opel Corsa einer 23-jährigen Verkehrsteilnehmerin auf. Durch den Verkehrsunfall entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher den Polizeibeamten jedoch keinen Führerschein vorzeigen. Wie sich herausstellte, war ihm die Fahrerlaubnis durch ein Gericht entzogen worden. Daher erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.