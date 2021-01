Unfall in Maintal mit Audi RS3 aus Aschaffenburg - lllegales Autorennen?

Vier hochmotorisierte, aus Richtung Frankfurt kommende Autos waren in Richtung Maintal unterwegs, als ein Fahrzeug aus dieser Gruppe plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte und mehrfach beidseitig mit den Schutzplanken kollidierte. Erst rund 300 Metern nach der ersten Anstoßstelle kam der Audi RS3 aus Aschaffenburg schräg zur Fahrbahn zum Stehen. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernten sich die Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle. Angaben eines Zeugen zufolge ging

dem Unfall ein illegales Autorennen voraus. Da der verunfallte Wage nicht mehr fahrbereit war, lies es der Fahrer am Ort zurück, stieg zuvor in einen beteiligten Audi A6 mit Kölner Kennzeichen, der in Richtung Frankfurt flüchtete. Ein unbeteiligter BMW-Fahrer aus Rodenbach durchfuhr in der Folge das Trümmerfeld und beschädigte hierbei seinen Wagen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Der Audi RS3 wurde sichergestellt; der Schaden hier wird mit 60.000 Euro beziffert. Weitere mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion unter Telefon 06183-911550 oder der

Polizei Maintal unter Telefon 06181-43020 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Südhessen