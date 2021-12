Unfall in Mainaschaff: 58-Jährige kommt mit Auto von Straße ab und prallt gegen Schild und Haus

Gegen 10.45 Uhr war eine 58-jährige Mercedesfahrerin in der Mainaschaffer Ortsdurchfahrt von der Hauptstraße in Richtung Stockstädter Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Bahnhofstraße kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild, streifte auf der gegenüberliegenden Seite eine Hauswand und kam schließlich an einer Hausecke zum Stehen.

Die Feuerwehren aus Mainaschaff und Kleinostheim waren alarmiert, mussten jedoch nicht weiter tätig werden. Die Polizei geht als Unfallursache von einem medizinischen Grund aus. Die Fahrerin trug vom Unfall keine Verletzung davon, sie wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere 1000 Euro. Die Durchgangsstraße musste während der Unfallaufnahme für eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.

rah/kick