Unfall in Mainaschaff: 21-Jähriger übersieht Auto beim Abbiegen

Am Freitagmorgen, gegen 07:10 Uhr, befuhr ein Mazda die Robert-Koch-Straße in Fahrtrichtung Habichtweg. Als der 21-jährige Fahrer nach links in die Bergstraße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Seat. Es kam zur frontalen Kollision, wodurch die Airbags beider Fahrzeuge ausgelöst wurden. Der 18-jährige Seat-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Betreuung. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Mazda-Fahrer in den Tagen zuvor Marihuana konsumiert hatte. Zudem ergab ein Alkotest eine minimale Alkoholisierung des jungen Mannes. Daher begleitete er die Steife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. In erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

VW Golf in Brand geraten

Damm. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, geriet ein VW in Brand nur kurz nachdem es vor einem Wohnanwesen in der Steinrückenstraße abgestellt worden war. Glücklicherweise konnte die Aschaffenburger Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Der Motorraum des VW brannte komplett aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.