Unfall in Lohrer Kreisverkehr

Glück im Unglück hatte ein Fahranfänger, der am Dienstagabend mit seinem VW Golf regelrecht aus dem großen Lohrer Kreisverkehr an der Neuen Mainbrücke „geflogen“ sei. So meldete es eine Unfallzeugin gegen 20 Uhr telefonisch der Lohrer Polizei, die mit zwei Beamten anrückte und den Unfall aufnahm. „Sie hat von geflogen geredet“, berichtete der Polizeibeamte Schipper, der als Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit angab. Der Fahranfänger, der im März seinen Führerschein bekommen habe, landete dabei im Blumenbeet gegenüber dem Städtischen Kindergarten und kam erst kurz vor dem vorbeiführenden Fußgänger- und Radweg zum Stehen. „Es ist, Gott sei Dank, niemand verletzt worden und der Sachschaden hält sich bei ihm offenbar auch in Grenzen, aber ein bisschen mehr Schwung und jemand der dort gerade entlangläuft, dann wirst du vom Auto auf dem Radweg erschlagen. Das muss nicht sein“, fasste es Schipper zusammen. Der Tatbestand müsse noch letztgültig ermittelt werden, aber da durch das Durchpflügen des Blumenbeets ein Sachschaden entstanden sei und möglicherweise auch eine Gefährdung vorliege, müsse der Unfallverursacher auf jeden Fall mit einer Geldbuße rechnen.

sob/Simon Hörnig