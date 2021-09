Unfall in Lohr - zwei Verletzte

Am Mittwoch, 15.09.2021, um 13.15 Uhr, kam es auf der McDonalds Kreuzung, B26- Jahnstraße, zu einem Unfall. Der 23-jährige Fahrer eines Suzuki Swift wollte die B 26 aus der Jahnstraße kommend geradeaus in Richtung der Stoltestraße überqueren. Hierzu hatte er sich als mittleres von drei Fahrzeugen eingeordnet. Links neben ihm stand ein Fahrzeug das in Richtung Lohr, rechts von ihm ein Fahrzeug das in Richtung Gemünden abbiegen wollte. Aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen fuhr der 23-jährige los und übersah hierbei den aus Richtung Lohr kommenden vorfahrtsberechtigten 3er BMW einer 40-jährigen. Der BMW prallte mit seiner Front in die Fahrerseite des Suzuki und schleuderte diesen herum. In beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst. Beide Fahrzeugführer zogen sich bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen lediglich Prellungen zu.

An der Unfallstelle waren zwei Rettungswagen im Einsatz. Es kam kurzeitig zu merklichen Verkehrsbehinderungen.

Unfallflucht in Lohr - Spiegelberührung

Erst einen Tag später, am Mittwoch, wurde eine Unfallflucht auf der Strecke zwischen Steinbach und Lohr vom Dienstag, 14.09.2021, gg. 13.00, Uhr angezeigt.

Lohr. Der Fahrer eines blauen Porsche Cayenne fuhr kurz vor der neuen Mainbrücke in Richtung Lohr als ihm ein schwarzer Kleinwagen entgegen kam. Es kam zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Mit großer Wahrscheinlichkeit stieß der Spiegel des Kleinwagens an den Kotflügel des Porsches. Der Porsche hielt am Parkplatz vor der neuen Mainbrücke an. Der schwarze Kleinwagen hielt auf der Fahrspur in Richtung Steinbach an und schaltete kurz das Warnblinklicht an. Obwohl beide Fahrzeugführer Blickkontakt hatten und sich zuwinkten fuhr der schwarze Kleinwagen unverrichteter Dinge in Richtung Steinbach weg und blieb verschwunden.

Bei den Insassen im schwarzen Kleinwagen könnte es sich um ein älteres Ehepaar gehandelt haben.

Der Schaden am Porsche wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Motorradfahrer rutscht auf nasser Straße in Lohr und wird verletzt

Lohr. Ebenfalls am Mittwoch, 15.09.2021, gg. 14.00 Uhr, stürzte ein 35-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda vor dem Kreisverkehr in der Würzburger Straße. Der Motorradfahrer fuhr über die neue Mainbrücke bei regennasser Fahrbahn auf den Kreisverkehr zu. Ohne Fremdeinwirkung rutschte ihm das Hinterrad weg. Die Honda prallte an den hohen Bordstein und das dortige Fußgängergeländer. Der Fahrer verletzte sich schwer am Fuß und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum abtransportiert. Anlässlich der Bergung und Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn kurzeitig vollständig gesperrt werden.

Betriebsunfall in Frammersbach - Frau bicht sich das Handgelenk

Frammersbach. Zu einem Betriebsunfall in einem Betrieb in der Wiesener Straße wurden am 15.09.2021, 13.00 Uhr, der Rettungsdienst und die Polizei gerufen. Eine 42jährige Mitarbeiterin des Betriebes war ohne Fremdbeteiligung in der Firma gestürzt. Hierbei brach sie sich das Handgelenk und wurde mit dem Rettungsdienst in das Klinikum transportiert.

dc/Meldungen der Polizei Lohr