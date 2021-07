Unfall in Lohr: Zurückgesetzt, angestoßen, gewinkt und weggefahren

Die 67-jährige Fahrerin eines VW Polo, aus Partenstein kommend an der roten Ampel wartend, setzte an der Obertorkreuzung zurück, um einem einbiegenden Linienbus Platz zu machen. Hierbei übersah sie, dass bereits ein anderer Wagen hinter ihr stand. Die 38-jährige Fahrerin hinter ihr hupte noch, um die rückwärtsfahrende Frau zu warnen. Erfolglos. Die 67-jährige stieß an den Wagen der 38-jährigen. Sie winkte der hinter ihr stehenden Frau zu und fuhr einfach in Richtung Gemünden davon. Das war zu wenig, so dass gegen die 67-jährige wegen Unfallflucht ermittelt wird. Der entstandene Schaden am Wagen der 38-jährigen wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss und Marihuana Zuhause

Lohr. Am Mittwoch, 07.07.21, um 17.30 Uhr, wurde ein 21jähriger Autofahrer Im Sandfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem jungen Mann wurden Anzeichen auf einen Drogenkonsum festgestellt. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde ihm ein Drogenvortest angeboten. Dieser verlief positiv, so dass der junge Mann sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sofern sich der Drogenkonsum mit der Blutuntersuchung bestätigt, erwartet den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.

Bei dem jungen Mann wurde Zuhause außerdem noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.