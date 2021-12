Unfall in Lohr verursacht 30.000 Euro Schaden

Gegen 18.10 Uhr übersah im Bereich der Kreuzung der Unfallverursacher offensichtlich den Vorfahrtsberechtigten, welcher nach Rechtenbach weiterfahren wollte. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, jedoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Unfall mit anschließender Unfallflucht

Die Unfallgeschädigte fuhr am 22.12.2021, gegen 11:55 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße nach Pflochsbach ein. Etwa 300 Meter vor dem Ortschild, Im Bereich der dort befindlichen Kurve, kam es zu einer Spiegelberührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeugführer, welcher im Anschluß seine Weiterfahrt fortsetzte, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Lieferwagen, weiteres ist nicht bekannt. Am Fahrzeug der Geschädigten wurde der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen, welche den Verkehrsunfall wahrgenommen haben, werden gebeten, dies der Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0, oder per Email pp-uft.lohr.pi@polizei.bayern.de, mitzuteilen.