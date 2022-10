Unfall in Lohr: Mann nimmt Seat-Fahrerin Vorfahrt

Als der 66-jährige Audi-Fahrer nach links in die Ludwigstraße abbiegen wollte, übersah er die 36-jährige vorfahrtsberechtigte Seat-Fahrerin, die nach links in die Grafen-von-Rieneck-Straße abbiegen wollte. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 500 bzw. 1.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eröffnet.

Schaukasten beschädigt

Wiesthal. Im Zeitraum zwischen vergangenem Samstagvormittag und Sonntagmorgen wurde die Glasscheibe des Schaukastens vor der Kirche in der Kirchstraße mutwillig beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 150.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main erbittet Zeugenhinweise telefonisch unter der 09352/8741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.