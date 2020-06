Unfall in Kahl, vermutlich medizinische Ursache

Auf Höhe eines Autohauses fuhr der Kahler mit seinem Dacia über die Betoneinfriedung einer Verkehrsinsel und beschädigte die Reifen und Felgen auf der linken Seite. Nach etwa 300 Metern kam der Wagen dann nach links in den Gegenverkehr ab, überfuhr eine Edelstahlabtrennung und kam dann in der Hausfassade einer Bank zum Stehen. Der Dacia-Lenker blieb äußerlich unverletzt und wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug und Hassfassade entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Schaden an der Edelstahlabtrennung wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Laut Polizei könnte die Ursache des Unfalls eine medizinische sein.

Beim Ausparken BMW übersehen

Kahl. Am 13.06.2020, gegen 10.15 Uhr, wollte eine 40-jährige Karlsteinerin in Kahl auf dem Gelände einer Bank in der Hanauer Landstraße mit ihrem Smart rückwärts ausparken. Hierbei übersah sie offenbar den BMW einer 35-jährigen Kahlerin. An dem Smart entstand nur geringer Sachschaden. An dem BMW wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt

Vollzug eines Haftbefehls führt zu mehr

Alzenau. Am 12.06.2020, gegen 19 Uhr, wurde ein Haftbefehl bei einem 29-jährigen Alzenauer vollzogen. Hierbei konnte in dessen Rucksack eine zuvor aus der Kirche am Marktplatz entwendete Stola aufgefunden werden, die sein 27-jähriger Begleiter zuvor dort entwendete.

Polizei Alzenau/mkl