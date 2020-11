Unfall in Johannesberg: Wer hat die Stöcke in die Gullydeckel gesteckt?

In einem Gullideckel auf der Fahrbahn steckte ein etwa zwei Meter langer Stock. Diesen erkannte der BMW-Fahrer nicht rechtzeitig und beschädigte bei einem Zusammenstoß seine vordere Stoßstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Nach der Unfallaufnahme wurde der Stock durch die Streifenbesatzung entfernt. Kurze Zeit darauf teilte eine weitere Verkehrsteilnehmerin erneut einen Stock im Gullideckel mit. Sie konnte noch rechtzeitig ausweichen.

Ein solches gemeingefährliches Hindernis kann zu schadensträchtigen Unfällen führen und ist deshalb als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr strafbar. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei Aschaffenburg bittet um Zeugenhinweise aus Johannesberg unter der Telefonnummer 06021/857-0.

Mofa-Fahrer mit 0,82 Promille



Aschaffenburg. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße wurde am Samstag, gegen 14.35 Uhr durch eine Streifenbesatzung der Polizei Aschaffenburg ein Mofa-Fahrer angehalten. Der 70-Jährige hatte 0,82 Promille. Sein Mofa wurde vor Ort abgestellt. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Betrunkener Radlfahrer stürzt in Löherstraße



Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, stürzte ein 45-Jähriger in der Löherstraße von seinem Fahrrad. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,28 Promille. Durch den Sturz erlitt er eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden im Gesicht. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Unfall auf der B469

Stockstadt. Am Samstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, ereignete sich auf der B469 auf Höhe der AS Stockstadt ein Verkehrsunfall. Ein Mercedes-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Mittelleitplanke. Neben dem Mercedes wurden mehrere Leitplankenfelder beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Fahrradfahrer übersieht Auto in Großostheim

Großostheim. Ein 79-jähriger Fahrradfahrer überquerte gegen 17.35 Uhr auf Höhe des Flugplatzes die Babenhäuser Straße in Großostheim. Dabei übersah er einen Wagen, welcher aus dem dortigen Kreisverkehr kam und in Richtung Großostheim fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer, welcher keinen Helm trug, erlitt eine Kopfverletzung und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden.

mkl/Polizei Aschaffenburg