Unfall in Hanau beim Abbiegen: Frau verletzt

Nach ersten Erkenntnissen war ein 36-Jähriger aus Hanau mit seinem Mercedes auf der Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung "Am Steinheimer Tor" unterwegs und wollte nach links in die Stresemannstraße abbiegen. Dabei stieß der Mercedes mit dem entgegenkommenden VW Golf der 34-Jährigen zusammen. Die Maintalerin klagte über Schwindel, Schmerzen

im Halswirbel- und Bauchbereich. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Lichtzeichenanlage war in Betrieb. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 5.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Sicherheit für die Schulkinder - Kontrollen kamen gut an

Gelnhausen. Die Sicherheit der Schulkinder und Lehrkräfte hatten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Gelnhausen am Montag besonders im Blick. Sie führten sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag in der Philipp-Reis-Straße vor der dortigen Schule Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei überprüften die Schutzleute 70 Fahrzeuge und 82 Personen. Laut dem Dienststellenleiter Erster Polizeihauptkommissar Kai Gottschalk hielten sich bedauerlicherweise nicht alle an das Tempolimit. Auch weitere Verstöße wie zum Beispiel die Gurtpflicht waren zu ahnden. Insgesamt stellten die Beamtinnen und ihre Kollegen 34 Ordnungswidrigkeiten fest. Der Stationsleiter Gottschalk sagte: "Wir führen weitere Kontrollen vor den Schulen in unserem Dienstbezirk durch." Übrigens: Die Kontrollen kamen bei den Bürgerinnen und Bürgern gut an; so ergaben sich mehr als ein Dutzend Gespräche.

Polizeimeldungen Hessen