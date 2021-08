Unfall in Hafenlohr: 54-Jähriger und 20-Jährige verletzt

Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 20-jährige Verkehrsteilnehmerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Die Feuerwehr Hafenlohr befand sich zur Regelung des Verkehrs ebenfalls vor Ort.

Gartenhaus aufgebrochen

Marktheidenfeld. Ein Unbekannter hebelte im Bereich der Erlenbacher Straße das verschlossene Tor eines Ferienhauses aus den Angeln und brach anschließend eine Zugangstür zu diesem auf. Entwendet wurde aus dem Ferienhaus nichts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Kurz darauf wurde bekannt, dass ein weiteres, in der Nähe befindliches umzäuntes Grundstück mit derselben Herangehensweise betreten wurde. Hier entstand jedoch kein Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Einkaufswagen losgerollt

Marktheidenfeld. Am Samstagnachmittag belud ein 60-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Äußeren Ring. Hierbei rollte sein Einkaufswagen los, welcher gegen das Fahrzeug eines vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmers stieß. Dieses wurde hierbei beschädigt.





Von Unfallstelle geflüchtet

Marktheidenfeld. Ebenfalls am Samstagnachmittag parkte ein Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Georg-Mayr-Straße rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei stieß er gegen ein hinter ihm geparktes Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Der 54-Jährige Verursacher konnte noch am selben Tag ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Einkaufsmärkte mit Farbe beschmiert und Transporter zerkratzt

Kreuzwertheim. In der Nacht vom Freitag auf Samstag beschmierten Unbekannte die Fassaden verschiedener Einkaufsmärkte in der Lengfurter Straße. Darüber hinaus wurde ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellter Kleintransporter zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

mkl/Polizei Marktheidenfeld