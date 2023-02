Unfall in Großostheim: Ford prall frontal in VW

Kurz nach 12.30 Uhr wollte eine 18-jährige Ford-Fahrerin in Höhe des Feuerwehrhauses von der Umgehungsstraße nach links in die Großostheimer Straße. Vermutlich übersah sie dabei einen entgegenkommenden VW. Ford und VW kollidierten frontal. Die Unfallverursacherin wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, blieb aber augenscheinlich unverletzt. Sie musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die Fahrerin des VW kam mit einem Schrecken davon. Die Feuerwehr aus Großostheim sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Während der Unfallaufnahme war die Umgehung sowie Kreuzung teilweise voll gesperrt. Währen der VW weiterfahren konnte, entstand am Ford ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

rah