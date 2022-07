Unfall in Großheubach - Frau verletzt

Trotzt sofortiger Vollbremsung konnte die Frau den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei verletzte sich die Ford-Fahrerin leicht, ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden schlägt mit ca. 10.000 Euro zu Buche.

Unfallflucht bei Miltenberg – Holztransport-Lastwagen gesucht

Miltenberg. Am Donnerstag, gegen 10:20 Uhr, befuhr eine BMW-Fahrerin die Staatsstraße 2309 von Walldürn kommend in Richtung Miltenberg. Zwischen der Abfahrt Wenschdorf und Miltenberg kam ihr ein roter Holztransport-Lkw entgegen, welcher deutlich über der Mittellinie fuhr. Die BMW-Lenkerin musste ihr Fahrzeug nach rechts in die Leitplanken steuern, um einen Unfall mit dem Lkw zu vermeiden. Der Lkw, welcher über eine MIL-Zulassung verfügen soll, fuhr weiter Richtung Walldürn. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf mindestens 5000 Euro.

dc/Polizei Miltenberg