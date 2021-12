Unfall in Großheubach

Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Straßenverkehrsgefährdung

Weilbach. Am Mittwoch, gegen 06.50 Uhr, befuhr eine Subaru-Fahrerin die Kreisstraße MIL 6 von Weckbach kommend in Fahrtrichtung Weilbach. In einem Kurvenbereich musste sie wegen eines entgegenkommenden Audi-Fahrers, welcher gerade einen Lkw überholen wollte, eine Vollbremsung bis zum Stillstand ihres Autos hinlegen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch der Audi-Fahrer musste ebenfalls stark abbremsen und den Überholvorgang abbrechen. Danach fuhr er jedoch unbekümmert weiter in Richtung Weckbach davon. Durch das amtliche Kennzeichen, das die Frau geistesgegenwärtig noch ablesen konnte, war es nicht schwer den 25-jährigen Fahrer zu ermitteln, der sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss.

Miltenberg. In den letzten Tagen und Wochen kam es vermehrt zu Sachbeschädigungen an Grablichtern und Gräbern auf dem Hauptfriedhof in der Friedhofstraße.

Als „Täter" konnten nun drei Kinder ermittelt werden, welche einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe hinterließen.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Miltenberg. Ein bisher unbekannter Täter versuchte in die Gaststätte des Sportheims in der Josef-Wirth-Straße einzubrechen. Der Täter, der zwischen Sonntag und Mittwoch „zuschlug", versuchte ein Oberlicht aufzuhebeln um in die Innenräume zu gelangen. Dies misslang ihm offensichtlich. Der dabei entstandene Sachschaden schlägt mit einigen tausend Euro zu Buche.

vd/Polizei Miltenberg