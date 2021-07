Unfall in Gössenheim - Zwei Autofahrerinnen leicht verletzt

Am Mittwoch um 11.10 Uhr wollte eine 18-jährige Autofahrerin, von Gambach kommend, an der Einmündung in die St 2301, nach links in Richtung Sachsenheim einbiegen. Hierbei übersah sie eine 28-jährige Autofahrerin, die von Sachsenheim nach Gössenheim fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und wurden jeweils mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von geschätzt 20.000 Euro.

Polizei warnt vor Phisingmail von " Amazon

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Ein 67-jähriger Mann erhielt am Dienstag eine E-Mail. In dieser wurde er aufgefordert, seine Amazon-Daten, incl. Kreditkartendaten, zu „aktualisieren". Diese Daten gab er ein. Danach sah er in seinem Amazon-Konto nach und stellte dort fest, dass er keine dementsprechende E-Mail von Amazon bekommen hatte. Nun wurde ihm klar, dass durch die E-Mail seine Daten ausgespäht wurden und er änderte sofort alle Passwörter und sperrte zusätzlich seine Kreditkarte. Hierdurch wurde verhindert, dass seine Kreditkarte von dem Unbekannten benutzt werden konnte.

Auffahrunfall in Gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Gegen 14.15 Uhr fuhren zwei 51-jährige Männer am Mittwoch mit ihren PKWs im Kreisel an der Möbel-Berta. Der vorausfahrende Fahrzeugführer musste verkehrsbeding sein Fahrzeug abbremsen, was der hinterherfahrende Fahrzeugführer zu spät bemerkte. Es kam zum Auffahren der Fahrzeuge, wodurch ein Schaden von insgesamt ca. 1.500.- Euro entstand. Verletzt wurde hierbei niemand.

Unfall auf dem Parkplatz in Rieneck

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch um 10.15 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Pkw aus einer Parklücke am Parkplatz vor der Raiffeisenbank heraus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 78-jährigen Mannes. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1.500.- Euro. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund widersprüchlicher Schilderungen des Unfallherganges bittet die Polizei in Gemünden um Zeugenhinweise unter der Nummer: 09351/9741-0.

