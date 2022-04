Ein 69-jähriger VW-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 12:35 Uhr von der Wernfelder Straße auf die B 26 in Richtung Karlstadt abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Laster und es kam zum Zusammenstoß. Beim Versuch auszuweichen, fuhr der 59-jährige Lkw-Fahrer gegen ein Verkehrszeichen, wodurch dieses aus der Verankerung gerissen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.300 Euro.