Unfall in Gemünden - Keine Verletzten

Am Dienstag gegen 17.00 Uhr befuhr die 58-jährige Fahrerin eines Kleinbusses die Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg kommend in Richtung Schönau. Kurz nach dem Ortsausgang näherte sich von hinten ein 61-jähriger Jeep-Fahrer. Dieser setzte im übersichtlichen Kurvenbereich zum Überholen des Kleinbusses an. Dabei kam es auf der engen Straße zur Berührung der beiden Außenspiegel.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 600,- Euro geschätzt.

Reifen an Baukran plattgestochen

Gräfendorf. Wie erst jetzt bei der Polizei gemeldet, wurden bereits im Zeitraum vom 11./12. Dezember 2020 insgesamt drei Reifen eines Baukrans mit einem spitzen Gegenstand plattgestochen. Der Baukran stand auf einem Schotterparkplatz in Gräfendorf. Außerdem wurde an einem unweit des Parkplatzes abgestellten Pkw Audi eine Schraube in einen Hinterreifen eingedreht, der Reifen war ebenfalls platt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1.200,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

sob/Polizei Gemünden