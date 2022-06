Unfall in Gemünden

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Schaden in Höhe von jeweils 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sachbeschädigung

Burgsinn. In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wurde eine mobile Schranke am Radweg beschädigt. Unbekannte haben den Arm abmontiert um die Stelle zu passieren. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Im Laufe der Woche beschädigte bereits an selber Stelle ein Fahrzeug die Parkbank, als versucht wurde um die Absperrung herum zu fahren.

Hinweise zu den Verursachern werden von der Polizeistation Gemünden entgegen genommen. Tel: 09351/9741-0.