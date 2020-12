Unfall in Erlenbach - Frau leicht verletzt

Am 22.12.20, gegen 10 Uhr, befuhr eine Seatfahrerin die Berliner Straße und wollte die Kreuzung an der Miltenberger Straße geradeaus queren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer VW-Fahrerin im Querverkehr auf der Kreuzung. Beim Zusammenstoß erlitt die VW-Fahrerin Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und musste zur Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Erlenbach gebracht werden. Ursache für den Zusammenstoß dürfte ein Rotlichtverstoß eines der beteiligten Fahrzeuge gewesen sein. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000 Euro.

Ladendiebstahl in Erlenbacher Drogerie

Erlenbach, Lkr. Miltenberg Am 22.12.20, gegen 15 Uhr, wurde in einer Drogerie in der Straße „Pfützenäcker“ eine Schülerin beim Diebstahl von Rasierklingen und Kosmetika im Wert von ca. 20 Euro durch das Ladenpersonal festgestellt. Das Personal zog dann zur Sachverhaltsklärung eine Polizeistreife hinzu und sprach gegen die Schülerin ein Hausverbot aus.

Trotz Fahrverbot gefahren

Obernburg, Lkr. Miltenberg Am 22.12.20, gegen 16:30 Uhr, kam ein „Verkehrssünder“ zur Polizei in Obernburg um wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit sein einmonatiges Fahrverbot anzutreten und den Führerschein abzugeben. Unglücklicherweise kam der Mann einige Tage mit seinem Pkw zu spät zur Führerscheinabgabe, das Fahrvorbot war schon gültig. Somit muss er sich nun wegen „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ verantworten.

