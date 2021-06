Unfall in Elsenfeld mit einer verletzten Person

Verkehrsunfall in Elsenfeld.

Gegen 19.30 Uhr wollte eine VW Golf-Fahrerin von der Ortsumgehung kommend in die Dammsfeldstraße fahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW Polo und kollidierte mit diesem. Nach dem Zusammenstoß drehte sich der Golf und prallte gegen einen Ampelmast. Während der 50-jährige Polo-Fahrer nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieben die drei Insassen des Golfs unverletzt. Die Feuerwehr Elsenfeld sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Ralf Hettler