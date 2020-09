Unfall in Elsenfeld: Frau in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Die Dame war gegen 05:35 Uhr mit ihrem Skoda von Eichelsbach in Richtung Elsenfeld unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam sie in einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn nach rechts ins Bankett. Anschließend stieß sie gegen einen Erdwall wodurch das Fahrzeug herumgeschleudert wurde. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sichaus eigener Kraft nicht befreien. Ein hinzukommender Verkehrsteilnehmer setzte den Notruf ab und leistete bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte Erste Hilfe. Die freiwillige Feuerwehr Elsenfeld musste zur Befreiung der Fahrerin das Dach des Fahrzeugs abschneiden. Anschließend wurde die Dame ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Sie erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen, ist aber nicht in Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Die Sperrung dauerte ca. 2 Stunden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 6000 Euro.

Hinweise an die PI Obernburg unter Tel. 06022/629-0

mci / Quelle: Polizei Obernburg