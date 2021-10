Unfall in Elsenfeld: Fahrerin und vier Kinder ins Krankenhaus

Gegen 10.30 Uhr war eine 35-jährige BMW-Fahrerin von Elsenfeld kommend in Richtung Erlenbach unterwegs . Zeitgleich befuhr ein Skoda-Fahrer die sogenannte Stachus-Kreuzung von der Mainbrücke kommend in Richtung Umgehungsstraße nach Rück. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die BMW-Fahrerin bei Rotlicht in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Skoda. Während der Skoda-Fahrer und seine Mitfahrerin unverletzt blieben, wurden die BMW-Fahrerin wie auch vier Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf mehr als zehntausend Euro summiert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Elsenfeld sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Der Kreuzungsbereich musste bis zur Bergung der Fahrzeuge teilweise gesperrt werden.

mkl/Ralf Hettler