Unfall in Dieburg - Fahrzeug verkeilt sich an Hauswand

Am Sonntag gegen 16.15 Uhr ereignete sich in der Minnefelder Seestraße auf Höhe der Hausnummer 8 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Wagen bis 25 km/h in einer Hauswand landete.

Der 68-Jährige aus Dieburg befuhr mit seinem Wagendie Frankfurter Straße aus Richtung Süden kommend in Richtung Minnefelder Kreisel.

Am Kreisel bog er nach rechts in die Minnefelder Seestraße in östlicher Richtung ab, überfuhr aus bislang unbekannten Gründen den Gehweg, ehe es zum Kontakt mit dem Hinterrad eines 61-jährigen Radfahrers aus Dieburg kam, der in gleiche Richtung gefahren war. Der Wagen kam schließlich nach 50 Metern auf der linken Seite an einer Hauswand neben einem Tor zum Stehen. Der Fahrradfahrer stürzte nach der Berührung mit dem Auto, blieb aber unverletzt.

Der Fahrer des Wagens, der sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht an den Unfallhergang erinnern kann, kam zur weiteren Abklärung zunächst ins Krankenhaus nach Groß-Umstadt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.

Da das Fahrzeug in der Hauswand so stark verkeilt war, musste es durch die Feuerwehr geborgen werden. Am Fahrrad, dem Wagen , der Hauswand und dem Tor entstand Sachschaden.

Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Durstiger Einbrecher in Reinheimer Vereinsheim

Reinheim-Zeilhard (ots) - Nachdem sich Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim "In den Rödern" verschafften und dort diverse Getränke entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Einbruch wurde am Freitagabend (4.9.) bemerkt und kann bis zum Sonntagabend, den 30. August, zurückliegen. Neben mehreren Getränken erbeuteten die ungebetenen Gäste unter anderem einen Mülleimer und einen Schlüssel. Im Anschluss suchten sie das Weite und hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Einbruch im Vereinsheim geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06154/63300 zu erreichen.

Darmstadt : Zeugenaufruf nach Einbruch in Kiosk

Darmstadt (ots) - In der Nacht von Freitag (04.09.) auf Samstag (05.09.) kam es auf dem Hahne-Schorsch-Platz zu einem Einbruch in das dortige Kiosk. Der derzeit unbekannte Täter entwendete Bargeld, als auch Spirituosen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen