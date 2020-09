Unfall in der Würzburger Straße in Aschaffenburg: Honda-Fahrer schwer verletzt

Gegen 19 Uhr wollte eine VW-Fahrerin von der Rhönstraße her kommend in die Würzburger Straße einbiegen. Vermutlich übersah sie dabei einen stadtauswärts fahrenden Motorradfahrer. Der Honda-Fahrer bremste, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er prallte mit seiner Maschine in die Seite des VW und wurde über das Auto katapultiert.

Motorrad-Fahrer ins Krankenhaus

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der VW als auch die Honda mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn.

Die Würzburger Straße war am Sonntag während der Bergungsarbeiten in Richtung Haibach für rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Ralf Hettler/mkl