Unfall in Bürgstadt: Zwei Menschen verletzt

Der Fahrer des Audi befuhr zum Unfallzeitpunkt die Staatsstraße 2310 (Ortsumgehung Bürgstadt), von Freudenberg kommend in Fahrtrichtung Miltenberg. Auf Höhe der Abzweigung/Auffahrt zur Martinsbrücke, bog er nach links ab und nahm dem entgegenkommenden Volkswagenfahrer die Vorfahrt. Es kam zwischen den unfallbeteiligten Fahrzeugen zur Kollision, bei der an beiden Autos ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro entstand. Beide Insassen des T-Roc verletzten sich nach ersten Erkenntnissen leicht und wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Einbruchsversuch in Miltenberger Kirche

Miltenberg. In der Zeit zwischen dem 12.05.2021 – 13.05.2021 versuchten bisher unbekannte Täter in der Kath. Kirche in Miltenberg, in der Hauptstraße, den verschlossenen Tabernakel des Altars zu öffnen und die darin befindlichen Gegenstände zu entwenden. Möglicher Weise wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und verließen unverrichteter Dinge wieder den Tatort. Der Aufbruchsversuch wurde erst am 25.05.2021 durch eine weitere Person festgestellt. Bisher konnten keine Täterhinweise erlangt werden.

Unfall mit Sachschaden in Miltenberger Bischoffstraße

Miltenberg. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Toyota-Fahrerin und einem Volkswagenfahrer kam es am 25.05.2021, gegen 19.10 Uhr, in der Bischoffstraße, Ecke Von-Stein-Straße. Die Toyota-Fahrerin, die mit ihrem Pkw die untergeordnete Von-Stein-Straße befuhr, missachtete an deren Einmündung in die bevorrechtigte Bischoffstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden VW-Fahrers und fuhr in die Bischoffstraße ein. Hier stieß sie mit ihrer Fahrzeugfront in die linke Seite des Volkswagens der in Richtung Landratsamt fuhr und verursachte einen erheblichen Sachschaden. Fremdschaden ca. 4.000 Euro.

Unfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Erlenbach

Erlenbach. In der Nacht auf Dienstag ereignete sich in Erlenbach , in der Krankenhausstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte bzw. keine Schadensregulierung mit dem Geschädigten ermöglichte. Nach Angaben des Anzeigeerstatters, stellte dieser seinen schwarzen VW-Golf gegen 22.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Krankenhausstraße im oben genannten Zeitraum ab. Als er gegen 07:20 Uhr zu seinem Pkw zurückkam fand er diesen mit zerkratzter und leicht eingedellter Stoßstange vor. Vom Unfallverursacher fehlt bisher jede Spur. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Unfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Miltenberger Mainstraße

Miltenberg. In der Zeit zwischen dem 24.05.2021/ 15:45 Uhr – 24.05.2021/ 17:40 Uhr, ereignete sich in Miltenberg, in der Mainstraße, auf dem Parkplatz „Zwillingsbogen," ebenfalls ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernet bzw. die Schadensregulierung mit dem Geschädigten nicht ermöglichte. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen, parkte der Geschädigte seinem Pkw, Toyota, Yaris, im o.g. Zeitraum auf dem Parkplatz am Zwillingsbogen in Miltenberg. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er fest, dass die linke Fahrzeugseite zerkratzt war. Aufgrund des Schadensbildes muss davon ausgegangen werden, dass ein anderer Pkw beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursachte. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Stadtprozelten

Stadtprozelten. In der Zeit vom 23.05.2021/ 12:00 Uhr – 23.05.2021/ 18:00 Uhr, zerbrach in der Stadtkirche in Stadtprozelten eine derzeit unbekannte Person mehrere Kerzen und zündete weitere Kerzen an. Des Weiteren riss der Täter Blumenschmuck ab und verschmutze die Altardecke des Hochaltars. Weiterhin konnten in der Kirche aufgestellte Hocker mit Brandflecken festgestellt werden. Bisher liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

