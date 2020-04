Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr übersah die Pkw-Fahrerin, die im Kreisverkehr befindliche Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Radfahrerin glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrrad entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg