Unfall in Bürgstadt: Drei Personen teils schwer verletzt

Gegen 15 Uhr wollte ein 18-jähriger Audi-Fahrer von der Eichenbühler Straße kommend die Staatsstraße 507 in Richtung Erftstraße queren. Dabei übersah er vermutlich einen ortsauswärts fahrenden Kia, welche in Richtung Eichenbühl unterwegs war. Die Kia-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Seite des Audi. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und landeten in einem Grünstreifen an einem Radweg.

Der Audi-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren aus Bürgstadt und Großheubach mittels hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden.

Drei Personen bei Unfall in Bürgstadt teils schwer verletzt

Nach einer Erstversorgung wurde die 62-jährige Fahrerin des Kia schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Audi-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt, sein 19-jähriger Beifahrer leicht. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Während der Rettungsarbeiten und der Bergung der Fahrzeuge war die Staatsstraße nur halbseitig befahrbar. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr geregelt.

An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro.

Ralf Hettler