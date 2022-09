Unfall in Boxberg: Auto fliegt 20 Meter durch die Luft

Eine schwer verletzte Person und rund 26.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagabend bei Boxberg. Gegen 18.50 Uhr war eine 72-Jährige mit ihrem Seat Arona auf der Bundesstraße 292 zwischen Unterschüpf und Schweigern unterwegs. Hierbei kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Leitpfosten und fuhr eine Böschung hinunter. Im weiteren Verlauf schanzte der Pkw über eine weitere Böschung, woraufhin der Wagen circa 20 Meter weit durch die Luft flog und schlussendlich auf einem Feld zum Stehen kam. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab knapp 0,6 Promille. Die Fahrerin wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Grünsfeld-Zimmern: Schwerer Verkehrsunfall - zwei verletzte

Schwere Verletzungen erlitten zwei Personen am Dienstagvormittag bei einem schweren Verkehrsunfall bei Grünsfeld-Zimmern. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem VW Polo die Kreisstraße 2803 von Kützbrunn kommend in Richtung der Einmündung der Landesstraße 511. Als er nach links auf die Landesstraße in Richtung Grünsfeld abbog, übersah er vermutlich den bevorrechtigten und von links kommenden Toyota Yaris einer 58-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurden die Frau und der Mann schwer verletzt. Der 63-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Rettungswagen und ein Notarzt brachten die 58-Jährige ebenfalls in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der insgesamt auf circa 40.000 Euro geschätzt wird. Während der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Bergung war die Landesstraße 511 komplett gesperrt.

Tauberbischofsheim : Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Montag einen in Tauberbischofsheim geparkten Pkw. Zwischen 16 Uhr und 21.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Citroen in der Duderstädter Allee. Dort schlugen sie an dem Fahrzeug die Heckscheibe ein und flüchteten anschließend. Ob die Unbekannten etwas aus dem Fahrzeug entwendet haben, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

dc/Polizei Main-Tauber-Kreis