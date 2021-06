Unfall in Bessenbach - Motorradfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Bessenbach wurde ein Motorradfahrer verletzt.

Gegen 13.30 Uhr war ein 60-jähriger Renault-Fahrer mit seinem Transporter von Unterbessenbach kommend in Richtung Hösbach unterwegs. Auf Höhe des Industriegebietes Am Beetacker wollte er nach links abbiegen und übersah dabei vermutlich den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 40-jährige Motorradfahrer konnte mit seiner Yamaha nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in den Transporter.

Während an dem Motorrad wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kam der Fahrer nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Renault-Fahrer konnte seine Fahrt eigenständig fortsetzen. Die Feuerwehr Bessenbach sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung war eine Fahrspur wieder befahrbar.

