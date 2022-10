Unfall in Bad Mergentheim: 25-Jähriger schwer verletzt

Mit seinem Elektrokleinstfahrzeug überquerte der junge Mann gegen 15.30 Uhr einen Zebrastreifen in der Herrenwiesenstraße, als er von dem 60-Jährigen auf seiner Honda erfasst wurde. Circa 50 Meter vor dem Zebrastreifen hatte der Motorradfahrer ein Auto überholt. Der 60-Jährige konnte sein Bike vor dem Fußgängerüberweg wohl nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem 25-Jährigen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß wurde das vermutlich geschobene Elektrokleinstfahrzeug des Mannes auf den entgegenkommenden Wagen eines Zeugen geschleudert. Das Motorrad des Unfallverursachers kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Glasscheibe des anliegenden Bäckers. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro. Die Herrenwiesenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Hubschrauber im Einsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Bad Mergentheim. Ein Anrufer meldete am vergangenen Freitag, auf dem Fußweg der Lothar-Daiker-Straße in Bad Mergentheim verdächtige Rufe einer Frauenstimme gehört zu haben. Nach der Absuche des Bereichs durch die Polizei wurden die umliegenden Kliniken kontaktiert. Auch hier waren keine Vorfälle bekannt. Zur besseren Aufklärung wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Nach der Absuche durch den Polizeihubschrauber ergaben sich keine weiteren Anhaltspunkte auf eine hilflose Person, weshalb die Suche eingestellt wurde.

Raub im Schloßpark

Bad Mergentheim. Das Handy wurde einem 21-Jährigen am späten Samstagabend von zwei mutmaßlich Jugendlichen auf Höhe des Ententeichs in Bad Mergentheim geraubt. Der junge Mann lieh den augenscheinlich jugendlichen Tätern sein Feuerzeug, welches er im Anschluss zurückforderte. Da diese das Feuerzeug nicht herausgeben wollten, entfernte sich der 21-Jährige von den mutmaßlichen Tätern um Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Einer der zwei Jugendlichen folgte ihm und griff ihn an. Während er auf ihn einschlug und trat, entriss er dem 21-Jährigen wohl sein Handy und flüchtete anschließend mit dem zweiten Täter auf dessen Roller in unbekannte Richtung.

Der 21-Jährige kann die Täter wie folgt beschreiben: Der Angreifer war männlich, 16 bis 18 Jahre alt, schlank gebaut und circa 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkle Winterjacke, eine dunkle enge Hose, hatte dunkle Augen und hatte einen rotbraunen Bartansatz und ein schmales Gesicht. Er sprach Deutsch mit einem leichten Akzent. Der Rollerfahrer soll ebenfalls männlich, 16 bis 18 Jahre alt, eher schlank gebaut und circa 1,70 Meter groß sein. Er hatte blond-braune Haare, welche an den Seiten kurz , oben lang und nach links gekämmt waren. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Der Fahrer sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine höhere Stimme.

Die Polizei bittet nun um Zeugen, welche Angaben zu den vermeintlichen Tätern und dem Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier in Bad-Mergentheim zu melden. Es gibt insbesondere Hinweise auf einen Mann und eine Frau, welche in der Nähe des Tatortes standen und dem Geschädigten wohl geraten haben, die Polizei zu rufen.

