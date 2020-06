Unfall in Aschaffenburger Innenstadt - 3 verletzte Frauen

Ein Mini fuhr am Montagabend gegen 21:00 Uhr auf der Hanauer Straße von Mainaschaff kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Kurz nach der Maximilianstraße fuhr die 18-jährige Fahrerin an den rechten Fahrbahnrand und blieb dort kurzzeitig stehen. Als sie wieder anfuhr, um auf die andere Fahrbahnseite zu wechseln, übersah sie einen von hinten nahenden Audi, der gerade dabei war, den Mini linksseitig zu überholen. Der Audi-Fahrer versuchte nach links auszuweichen, konnte schlussendlich jedoch eine seitliche Kollision nicht verhindern. Der Mini drehte sich und blieb auf dem linken Fahrstreifen in dessen Fahrtrichtung stehen. Sowohl die 18-Jährige, als auch ihre zwei 19-jährigen Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt und von den Rettern in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Der 42-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden mehrere Zehntausend Euro Sachschaden. Die Feuerwehr Aschaffenburg rückte zur Unterstützung an der Unfallstelle aus. Zur Unfallaufnahme musste die Hanauer Straße vollständig gesperrt werden.

Diebstahl eines Motorrades

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Sonntag, 23:50 Uhr bis Montag, 13 Uhr ein Suzuki Motorrad. Das Motorrad im Wert von circa 6500 Euro war in einer Tiefgarage Am Rosensee abgestellt.

Sachbeschädigung an Fiat

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntag, 19:50 Uhr bis Montag, 11:15 Uhr einen Fiat. Dieser war Am Floßhafen abgestellt und weist nun ein eingedrücktes Dach auf. Zudem verbog der Täter die vorderen Scheibenwischer. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.