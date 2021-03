Unfall in Aschaffenburg: Ersthelfer hat jetzt 5000 Euro Schaden

Ein Ersthelfer wollte dem 57-jährigen verletzten Rollerfahrer Hilfe leisten. Als er den verunfallten Roller aufheben und wegschieben wollte, zog er vermutlich am Gashahn des noch laufenden Rollers. Dadurch krachte der Roller in den Wagen des Ersthelfers.

Der Rollerfahrer erlitt sturzbedingt Prellungen und eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst lieferte ihn ins Klinikum Aschaffenburg ein. An dem Fahrzeug des Ersthelfers entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Roller wurde nur leicht beschädigt.

Vorfahrt missachtet

Stockstadt. In Stockstadt ereignete sich am Samstag, gegen 17.15 Uhr, an der Kreuzung der Spessartstraße / Kreuzbergstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opels fuhr die Spessartstraße entlang und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel, welcher die Kreuzbergstraße befuhr. Hier gilt die Regelung „rechts vor links". Der 32-jährige Fahrer des geschädigten Opels wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand erheblicher Sachschaden.



Fahrer unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Am Samstagabend, gegen 22.50 Uhr, wurde ein Elektrokleinstfahrzeug in der Würzburger Straße fahrend festgestellt. Der Fahrer fuhr augenscheinlich sehr unsicher. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der 45-jährige Fahrer erhebliche Ausfallerscheinungen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet, welche bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg durch einen Arzt durchgeführt wurde.

Diebstahl aus Elektrocontainer

Aschaffenburg. Sonntagnacht, gegen 1.55 Uhr, wurden zwei Personen durch eine Streifenbesatzung dabei beobachtet, wie sie aus einem Container für Elektroschrott in der Aschaffenburger Innenstadt mehrere Gegenstände stahlen und in eine Tasche verpackten. Es handelte sich um einen 40-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau. Im Rahmen der Kontrolle wurde noch ein mitgeführtes Einhandmesser aufgefunden. Die Diebe werden angezeigt.



mkl/Polizei Aschaffenburg