Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung Industriestraße/Marie-Curie-Straße entstand am Dienstagmorgen ein Schaden von 4.000 Euro. Um 09.45 Uhr fuhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus der Marie-Curie-Straße auf die vorfahrtsberechtigte Industriestraße. Dabei übersah er offenbar den Ford eines 32-jährigen Ford-Fahrers, der in Richtung Hanauer Straße fuhr. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Parkplatzrempler

Alzenau-Wasserlos. Eine Dacia-Fahrerin beschädigte am Dienstagmittag um 12.15 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Bezirksstraße einen geparkten Fiat. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Westerngrund. In der Mühlstraße in Westerngrund wurde am Dienstag ein geparkter BMW von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Die Unfallzeit liegt zwischen 00.00 und 01.30 Uhr, da der Fahrzeughalter während dieser Zeit die Alarmanlage seines Fahrzeugs hörte. Diese hatte offenbar durch den Anstoß ausgelöst. Der Verursacher beschädigte den BMW im Heckbereich (500 Euro) und suchte dann das Weite. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich beim dem flüchtigen Fahrzeug um einen Audi A6 gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.