Unfall in Alzenau: 72-jähriger verletzt

Ein 74-jähriger Fahrer eines Daimler Benz übersah beim Einfahren in die Taunusringkreuzung den Vorfahrtberechtigten 72-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierbei wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt, konnte sich aber selbst in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Obst

Mömbris. In der Zeit vom 4. 8.2021 bis zum 6. 8.2021 wurden durch unbekannte Täter von einem Grundstück in der Straße Karlesberg in Mömbris etwa 10 Kilo Aroniabeeren von einem dort angepflanzten Strauch abgeerntet und entwendet. Andere auf dem Grundstück gepflanzte Obstbäume wurden offenbar nicht angegangen. Der Beuteschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Betäubungsmittel mitgeführt

Mömbris-Strötzbach. Im Rahmen einer Personenkontrolle von drei Heranwachsenden konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:38 Uhr bei einem 19 Jährigen zwei Joints und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Den jungen Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

Seitenscheibe beschädigt

Kahl. Am Samstagnachmittag gegen 19.15 Uhr kam es auf dem Gelände des Campingplatzes in Kahl zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Ford Fiesta. An dem Fahrzeug wurde die Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen. In diesem Zusammenhang wird nach einem dunkel gekleideten Radfahrer auf einem schwarzen Mountainbike gesucht, welcher unmittelbar nach der Tat an der Tatörtlichkeit gesehen wurde.

Sachbeschädigung in den Weibersgärten

Alzenau-MichelbachIm Laufe der vergangenen Woche kam es auf einem Gartengrundstück in den Weibersgärten in Michelbach zu einer Sachbeschädigung. Der oder die unbekannten Täter beschädigten ein Obst- und Gemüsebeet, eine Gartenbank und eine Aufbewahrungsbox. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Geparkten Ford gestreift

Alzenau. Am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15 Uhr wurde ein vor einem Imbiss in der Hanauer Straße in Alzenau ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Ford Focus durch ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Der linke Außenspiegel des Ford wurde abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

mkl/Polizei Alzenau