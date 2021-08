Unfall in A3-Baustelle bei Aschaffenburg - Lastwagenfahrer schwer verletzt

Gegen 2.30 Uhr war ein 53-jähriger Lastwagen-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Am Ende des Baustellenbereichs an der Anschlussstelle Aschaffenburg-West erkannte er vermutlich die Fahrbahnverschwenkung zu spät und prallte in die Behelfsleitplanke, bevor die Sattelzugmaschine einknickte und der Sattelzug drei Fahrstreifen blockierte. Die Leitplanke verkeilte sich sowohl in der MAN-Zugmaschine, wie auch dem Auflieger.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Mercedes Viano wurde durch Trümmerteile beschädigt.

Durch die Feuerwehr Aschaffenburg wurde die Unfallstelle abgesichert, ausgeleuchtet und die Fahrbahn gereinigt. Mittels hydraulischen Rettungsgeräten und Trennschleifern musste die Feuerwehr die Leitplankenteile auftrennen.

Nach einer Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen konnte der Verkehr in Richtung Würzburg wieder freigegeben werden, während in Richtung Frankfurt nur eine Fahrspur zur Verfügung stand.

Ralf Hettler