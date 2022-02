Unfall im Regen: 85-jähriger Autofahrer kollidiert in Großheubach mit Gegenverkehr

Auf der Auffahrt zur Umgehungsstraße kam es laut Polizei zum Verkehrsunfall. Der 85-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Auffahrt zur Umgehungsstraße in Richtung Miltenberg/Bürgstadt. Dabei kam er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem Volvo, der die Gegenfahrbahn befuhr. Der Fahrer des Volvo wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus Erlenbach gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Kupferdiebstahl in Eichenbühl

Eichenbühl. In der Nacht vom 18.02.2022 auf den 19.02.2022 wurde in einem Waldstück am Ortsrand von Riedern die Kupferdacheindeckung eines Hochbehälters entwendet. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug am Tatort waren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Polizei Miltenberg/kick