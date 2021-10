Unfall im Main-Spessart-Kreis - Zwei Autofahrer verletzt

Die Strecke musste für rund 30 Minuten voll für den Verkehr gesperrt werden. Die Kollision verursachte ein 30-Jähriger, der von Esselbach kommend in Richtung Marktheidenfeld unterwegs war. Aus noch nicht geklärten Gründen kam er nach rechts ins Bankett und touchierte die Leitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte er Opel seitlich gegen einen entgegenkommenden Dacia, in dem ein 55-jähriger Autofahrer saß. Durch den heftigen Aufprall löste der Airbag an beiden Fahrzeugen aus. Nachdem diese nicht mehr fahrbereit waren, mussten Abschleppdienste die Bergung übernehmen. Die beiden Fahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen nur leichtere Verletzungen.

Die Feuerwehren Glasofen und Marienbrunn waren zur Unterstützung an der Unfallstelle eingesetzt.

Marktheidenfeld. Hinter Gittern sitzt ein Mann seit gestern im Raum Marktheidenfeld, da er eine gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von rund 1700 € nicht beglichen hat. Der 35jährige war wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtskräftig verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat die Vollstreckung der Strafe nun angeordnet, nachdem mehrere Zahlungsaufforderungen ungenutzt verstrichen waren. Nachdem der Mann am Mittwochmorgen gegenüber einer Polizeistreife das Geld immer noch schuldig blieb muss er nun ersatzweise 39 Tage Freiheitsentzug in einer Justizvollzugsanstalt absitzen.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld