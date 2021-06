Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro .

Mountainbike an Marktheidenfelder Gymnasium gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr-Main-Spessart Auf ein Mountainbike hatte es ein bislang Unbekannter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagfrüh abgesehen. Das Herrenrad der Marke VIPER, Cross, grün-schwarz, stand zu dieser Zeit unversperrt am Fahrradständer am Gymnasium in der Oberländerstraße. Es hatte einen Wert von 300 Euro.