Dabei übersah er einen Ford Focus, der sich bereits im Kreisel befand und stieß mit diesem zusammen. Der Ford wurde durch den Aufprall noch einige Meter in Fahrtrichtung geschleudert und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Beide Autofahrer blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird mit 8000 Euro angegeben.

Nachtrag zu Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht: Kreuzwertheim

Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht zum Sonntag in eine Apotheke in der Oberen Pfarrgasse eingebrochen. Wie der Polizei nun bekannt wurde, waren am Sonntagmorgen, gegen 01.00/01.30 Uhr, in der Lindenstraße zwei junge Männer auf Fahrrädern in Richtung Ortsmitte unterwegs. Sie könnten mögliche Zeugen sein und werden deshalb gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch Zeugen, die die Radfahrer gesehen haben, sollen sich bitte melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unbekannter beschädigte Hoftor: Triefenstein

Einen Schaden von 300 Euro richtete ein unbekannter Autofahrer im Laufe des Freitag am Hoftor eines Anwesens in der Theodor-Heuss-Straße. Vermutlich beim Wenden stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen das massive Tor, welches dadurch aus der Verankerung gehebelt wurde. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/ienc