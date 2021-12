Unfall im Kreisverkehr  13-Jährige Radfarerin leicht verletzt

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Unfallfluchten in Dorfprozelten und Miltenberg

Dorfprozelten. In der Industriestraße wurde am Donnerstag, in der Zeit von 13:20 Uhr bis 22:00 Uhr ein Audi angefahren. Dank eines Zeugen gibt es Hinweise auf das Verursacherfahrzeug. Hier müssen noch weitere Ermittlungen getätigt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Miltenberg. Der Polizei Miltenberg wurde am gleichen Tag eine Unfallflucht in der Horstigstraße gemeldet.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 09:30 Uhr bis Donnerstag, 08:50 Uhr wurde ein geparkter Opel angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

Aufmerksamer zeuge - Unfallflucht in Großheubach geklärt

Großheubach. Dank eines achtsamen Zeugen konnte am Donnerstag eine weitere Unfallflucht rasch geklärt werden. Der Hinweisgeber hatte beobachtet wie in den Seegärten ein Opel-Fahrer beim Wenden gegen einen Stromkasten fuhr. Eine Mitfahrerin stieg aus dem Fahrzeug aus und versuchte die abgefahrene Abdeckung wieder einzuhängen. Der Verursacher selbst hielt es jedoch nicht für nötig auszusteigen oder ordnungsgemäß den Schaden zu melden, er fuhr danach weiter. Dank des Hinweises des Zeugen konnte der 18-jährige Fahrer schnell ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.