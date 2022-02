Unfall im Kreisel in Dettingen - Mercedes gesucht

Am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, fuhr ein(e) bislang unbekannte(r) Mercedes-Fahrer(in), auf der Hanauer Landstraße in den Kreisverkehr „Neue Hörsteiner Straße" ein. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer kam aus Richtung Ortsmitte Karlstein. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er einen bevorrechtigten Leichtkraftradfahrer. Dieser verlor aufgrund einer eingeleiteten Vollbremsung die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es glücklicherweise nicht. Der Mercedes setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der 16-jährige Kradfahrer wurde leicht verletzt und es entstand ein Schaden von ca. 600 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher(in) geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Beim Ausparken in Karlstein Auto geschrammt

Karlstein-Dettingen - Eine 51-jährige Audi-Fahrerin blieb am Freitagabend beim Ausparken, in der Feldstraße, an einem anderen Pkw hängen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500.- Euro.

Betrunkener randaliert und beleidigt Polizisten

Alzenau - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Beamte der PI Alzenau zunächst aufgrund einer Streitigkeit verständigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde ein 42-jähriger angetroffen, der äußerst aggressiv und stark alkoholisiert war. Er drohte mit der Begehung von Straftaten. Daraufhin wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes bedrohte er die Polizeibeamten mit dem „Tode" und beleidigte sie mit diversen Ausdrücken. Des Weiteren beschädigte er die Zelleneinrichtung. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung.