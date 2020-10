Unfall im Kreisel beim Schöntal - Heller Kleinwagen flüchtig

Während sich der unbekannte Pkw entfernte, blieb der Hyundai-Fahrer mit einem Schaden rechts an der Front zurück. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen hellen grauen Kleinwagen gehandelt haben.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Frau wird in Tiefgarage Handy entrissen

Am Mittwochnachmittag, zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr, kam es zwischen einer 41-Jährigen und einer anderen, unbekannten Frau zu einer verbalen Streitigkeit in der Tiefgarage in der Ludwigstraße. Im Verlauf dessen wurde die 41-Jährige beleidigt und durch die Unbekannte mit dem Handy gefilmt. Als auch sie ihr Handy zog um eine Aufnahme zu starten, wurde sie von der Kontrahentin an der Schulter gestoßen. Dann nahm ihr die Unbekannte das Mobiltelefon sogar ab. Erst durch das beherzte Eingreifen eines unbeteiligten Zeugen wurde das Handy wieder an die 41-Jährige herausgegeben. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zu der Täterin, aber auch nach dem Zeugen der half.

Außenspiegel beschädigt

Damm. Ein unbekannter Täter entfernte im Zeitraum von Donnerstag, 22 Uhr bis Freitag 09 Uhr die Verkleidung des Außenspiegels eines Pkw VW. Das Fahrzeug war in der Bernhardstraße abgestellt. Der Schaden fällt eher gering aus.

