Unfall im Kreisel am Ringheimer Flugplatz

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer durchfuhr gerade den Kreisverkehr, von der B26 kommend in Richtung Großostheim. Zeitgleich fuhr ein 79-jähriger Mercedesfahrer, von Ringheim kommend, in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah der 78-Jährige den BMW, so dass es zur Kollision kam. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Den Mercedesfahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen diese Vorfahrtsverletzung.

Aschaffenburg. Am Samstagabend parkte der Besitzer eines schwarzen Volvo sein Fahrzeug in der Aschaffenburger Staabstraße. Als er am Samstagmittag zu seinem Fahrzeug zurück kam, war dieses mutwillig an der linken und rechten Seite, sowie auf der Motorhaube durch einen bislang unbekannten Täter verkratzt worden. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 2000 Euro geschätzt.

Drogen aufgefunden

Großostheim- Pflaumheim. Beim Spazierengehen mit ihrem Hund fand eine 53-Jährige am Samstagnachmittag eine herrenlose Tasche in einem Abflussrohr. Bei genauerer Betrachtung stellte die Dame fest, dass sich in der Tasche ein weißes Pulver befand und verständigte die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass es sich bei dem weißen Pulver um mehr als 50 Gramm Betäubungsmittel handelt. Die Tasche samt Inhalt wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Besitzer dauern derzeit an.

mkl/Polizei Aschaffenburg