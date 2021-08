Im Kurvenbereich streiften sich die beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden von rund 3000 Euro entstand.

Damenrad gestohlen

Marktheidenfeld-Altfeld, Lkr. Main-Spessart Auf ein Damenrad hatte es ein bislang unbekannter Dieb in der Zeit von Freitagvormittag bis Sonntagmorgen abgesehen. Das grüne City-Bike der Marke KS Cycling war in einem Hundezwinger im Hofraum eines Anwesens in der Michelriether Straße abgestellt. Der Zeitwert lag bei 150 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld