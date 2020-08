Kradfahrer schwer verletzt: Unfall in Billingshausen

Ein 64-jähriger Kradfahrer befuhr die Ortsdurchfahrt in Richtung Remlingen, als ihm in einer S-Kurve ein Sattelzug entgegen kam. Der Kradfahrer prallte gegen die linken Räder des Lkws und stürzte. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Mit einer Oberschenkelfraktur, Prellungen und Schleudertrauma wurde der Kradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen. Das Zweirad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Diebstahl aus Handtasche

Erlenbach (Lkr. Main-Spessart). Ein aus einer Handtasche gestohlener Geldbeutel wurde wieder aufgefunden. Am Montag, kurz vor 18:30 Uhr, bemerkte eine 67-jährige Frau beim Bezahlen an der Kasse eines Discounters in der Straße „Dürre Wiese“, dass ihr Geldbeutel fehlte. Diesen hatte sie in ihrer Handtasche, welche während des Einkaufs über ihrer Schulter hing. Kurz nach Verständigung der Polizei wurde die Geldbörse mit inhaltlich diversen Karten und persönlichen Dokumenten von einer Passantin auf dem Parkplatz zwischen parkenden Autos gefunden. Sämtliches Scheingeld (dreistelliger Betrag) war entwendet worden. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Geparktes Auto verkratzt

Marktheidenfeld Ein im Goerdelerring auf öffentlichem Grund abgestellter schwarzer VW Up wurde beschädigt. Der Wagen stand von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, in einer Parkbucht, als ein unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Türen der Beifahrerseite zerkratzte und einen Schaden von mindestens 500 € verursachte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

sob/Polizei Marktheidenfeld