Unfall durch schlechte Sicht bei Arnstein: Transporter-Fahrer ins Krankenhaus

Der 57-jährige Fahrer eines Kleintransporters kam in einer Rechtskurve aufgrund der nebligen Sichtverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr zuvor in Richtung

Schraudenbach. Beim Verlassen der Fahrbahn uberfuhr der Mann zuerst einen Leitpfosten und touchierte anschließend einen Baum. Durch den Aufprall drehte sich der Sprinter um die eigene Achse und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Verunfallte erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug des Verunfallten entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 30.000 EUR. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Karlstadt.

mkl/Polizei Aschaffenburg