Unfall dreier Autos auf der A3 bei Bischbrunn

Am Montagvormittag, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der Autobahn A3 bei Bischbrunn zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Autofahrer wechselte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dort fuhr allerdings ein 55-jähriger mit seinem Auto. Dieser konnte einen Zusammenstoß der beiden Wagen nicht mehr verhindern. Durch diesen Aufprall geriet das Fahrzeug des 55-Jährigen auf das Bankett neben der Fahrbahn, wodurch größere Kieselsteine aufgewirbelt wurden. Mehrere dieser Steine flogen gegen den Wagen eines 64-Jährigen. Bei allen drei beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von etwa 19.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auto brennt auf der A45

Auf der A45 kam es am Montamittag gegen 14 Uhr zu einem Autobrandt. Der 42-jährige Fahrzeugführer bemerkte starken Qualm, der aus dem Motorraum seines Autos kam. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Alzenau und Karlstein, war der Qualm allerdings wieder verzogen. Zurück blieb ein verschmorter Motorraum. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, da er den Wagen rechtzeitig auf dem Standstreifen zum Stehen brachte.

Das Auto eines 44-Jährigen hatte am Montag, gegen 23:45 Uhr, auf der A3 bei Bischbrunn eine Panne auf dem Seitenstreifen. Die Autobahnpolizei musste zur Absicherung anrücken und konnte folgendes feststellen: Dem 44-jährigen Autobesitzer wurde am gleichen Tag die Weiterfahrt durch die Polizei aus Parsberg untersagt, da er zuvor unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. An diese Anordnung hielt sich der 44-Jährige auch und organisierte sich einen weiteren Fahrer. Dieser 43-jährige Fahrer war auch vor Ort in dem Pannen-Auto anzutreffen. Bei der Auswahl seines Fahrers hätte der Fahrzeugbesitzer allerdings etwas genauer hinschauen müssen, da dieser keine Fahrerlaubnis hatte. Die Fahrerlaubnis war ihm entzogen worden. Um eine Neuerteilung kümmert er sich bisher aber nicht. Dem 43-jährigen Fahrzeugführer erwartet jetzt eine Anzeige.

stru/Verkehrsspolizei Aschaffenburg-Hösbach